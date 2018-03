Graafik: Põlva Haigla paistab silma sünnitusturismiga

«See on sünnitaja valik, sest me ei tohigi meditsiiniteenustele reklaami teha ja reklaami ei tee ka, et tulge Põlvasse,» rääkis Põlva haigla tegevdirektor Koit Jostov. Ta lisas, et kuna haigekassa jaoks on kogu Eesti üks piirkond, siis saavad naised ise valida, kuhu nad sünnitama lähevad. «Minge ja küsige tänaval naiste käest, kuidas nad meid üles leiavad,» soovitas ta.