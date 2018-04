Pevkur rekordmadalatest annetustest Reformierakonnale: peasekretäri polnud

«Kui ei ole kedagi, kes annetajatega igapäevaselt suhtleks ja tegeleks – peasekretäri pole –, siis neid annetusi väga ei ole. See on üks põhjus,» selgitas Pevkur.

«Kui jaanuaris ja veebruaris oli peasekretär veel olemas, siis oli ikkagi tegelikult ju teada, et ta on ära liikumas, ja toetajatel oleks vaja ikkagi kindlust, kellega rääkida. See on see peamine põhjus,» lisas Pevkur annetusi kommenteerides.