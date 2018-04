Mihkelson: raketirünnakutele Süürias peab järgnema tugev diplomaatia

Lääneliitlaste õhulöökide täpsemad tagajärjed on alles selgumisel, kuid ilmne on see, et üksnes ühekordse Süüria keemiarelva võimekust piirava rünnakuga olukord ei muutu. Assadi liitlased Venemaa ja Iraan on jõudnud juba toimunu hukka mõista, nimetades seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks suveräänse riigi vastu. Samas oli rünnaku eel Venemaad hoiatatud, et vältida soovimatut kokkupõrkeohtu Süürias.