Alates teisest lapsest saab perehüvitisi ilma taotlust esitamata

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste talituse juhi Katrin Maiste sõnul on see oluline, et ameti teenused muutuksid inimestele lihtsalt ja taotlustevabalt kättesaadavaks. „Inimene ei peaks teenuste saamiseks korduvalt esitama kord juba riigile või kohalikule omavalitsusele esitatud andmeid,“ rääkis ta.