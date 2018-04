Valgamaal jäi kadunuks kodust lahkunud eakas mees

Kuigi mees on ka varasemalt abikaasale ütlemata kodust mõneks ajaks lahkunud ning ka politsei on teda tagasi koju aidanud, muutus Mardi abikaasa täna hommikul juba murelikuks ning palus eaka mehe leidmisel ka korrakaitsjate abi.

«Tänase päeva vältel oleme info kogumiseks rääkinud kodust lahkunud mehe abikaasaga, tema lähedastega ja ka Linna külas elavate inimeste ning kaupmeestega. Vestluses kohaliku tankla teenindajaga selgus, et reede õhtul peale kodust lahkumist püüdis Mart kohalikust tanklast omale alkoholi soetada, ent teenindaja oli tema terviseseisundit hinnanuna selle müümisest keeldunud. Seepeale lahkunud mees tanklast tühjade kätega ning on seni teadmata, kuhu ta suuna võttis,» kirjeldas Tõrva piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov.

Ta lisas, et praeguseks oleme põhjalikult kontrollinud nii kaupluse kui mehe kodu ümbruskonda, erinevate hooneid, poest koduni viivad teeservasid ja teisi kohti. Samuti on ühendust võetud mitmete inimestega, kelle juurest Mart võiks aega veeta, kuid seni pole teda kellegi juurest leitud. Ühendust on võetud ka kohaliku haiglaga, kuid ka seal ei ole keegi Mardist midagi kuulnud. Politseinikud jätkavad lisainfo kogumisega kohalikelt ja lähedastel ning jätkuvalt kontrollime eaka mehe kodukoha lähistele jäävaid teid ja teisi alasid.