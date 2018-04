IRL sõnastas erakonna maailmavaatelised põhialused

«Oleme parempoolne rahvuslik erakond, meie poliitika kõige tähtsamaks eesmärgiks on Eesti riigi, rahva, keele ja kultuuri säilimine. Rahva kestma jäämine peab olema meie kõrgeim eesmärk. Seetõttu väärtustame perekonda kui ühiskonna alustala. Tahame teha kõik, mis meie ja Eesti riigi võimuses, et sünniks rohkem lapsi, kes kasvavad eestlasteks ja kannavad rahvast edasi. Seejuures peame oluliseks isikuvabadusi ja traditsioone. Meie majanduspoliitika nurgakiviks on vaba turumajandus, mis põhineb ettevõtlikkusel, ausal konkurentsil, madalatel maksudel ja minimaalsel riiklikul sekkumisel,» tõi erakonna esimees välja paar olulist punkti eestseisuse poolt heakskiidetud dokumendist.

«Erakonna põhialuste kirjeldamisse panustasid kõik piirkonnad, osakonnad ja ühendused. Teeb heameelt, et oleme ühel meelel: IRLi aluspõhimõtteks on rahvuslik-konservatiivne maailmavaade ja parempoolne avatud majanduspoliitika elluviimine. Usun, et püsivate aluspõhimõtete kinnitamine Suurkogu poolt aitab meil paremini püsida rahvuslik-konservatiivsel vundamendil, olenemata sellest, kes on parajasti erakonna eesotsas. Need põhimõtted on tulevikus aluseks ka valimisprogrammide koostamisel,» ütles Seeder.