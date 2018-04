Mart Nutt: oleks mõistlik tagasi pöörduda ajaloolise nime juurde

«Praegune nimi on ebaõnnestunud eeskätt sellepärast, et keegi ei kasuta meie pikka liitnime sisuliselt, vaid kasutakse lühendit,» ütles Nutt. «Lühend IRL ei tähenda midagi. Kui me räägime väärtustest ja juurte juurde tagasi pöördumisest, siis oleks mõistlik tagasi pöörduda ajaloolise nime juurde.»

Nutt ütles, et toetab ettepanekut muuta nimi Isamaaks, kuid lisas, et ainult nime juurde pöördumine ei lahenda kõiki küsimusi - see peaks olema kompleksne tegevus.