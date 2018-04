Vene ujuvtuumajaam läbib Soome lahte

Esialgu plaaniti tuumkütust laadida ja reaktoreid kävitada juba Peterburis, kuid see ajas pahaseks nii keskkonnateadlased kui ka aluse teele jäävad riigid. Näiteks kardeti Norras, et jaam võib tormisel Atlandil sõita Norra rannikul karile ja nii kahjustada riigi turismi- ja kalatööstust.

Suvel teataski jaama tellinud Rosatomi peadirektor Aleksei Lihhatšev, et tankimiseks ja katsetamiseks läheb siiski Murmanskis, kus on vajalik võimekus olemas. Lihhatševi sõnul saigi määravaks just Läänemere-äärsete riikide vastuseis.

Selles pole küll meie ega teiste teele jäävate riikide ametnikud saanud oma silmaga veenduda, kuid sellest infost praegu lähtutakse. «Kõige tähtsam ongi just see, et meie andmetel tangitakse tuumkütust Murmanskis, ja et seda ei ole tehtud Peterburis,» ütles keskkonnaameti nõunik Teet Koitjärv. «Meile praegu teadaolevatel andmetel puuduvad seega igasugused tuuma- ja kiirgusriskid.»