Koju või tööle: mida mõtleb peatne pensionär?

Anu ei välista, et ettevõtte kõrval võiks ta siiski pidada mingit ametit: «Ma hea meelega käiksin kodunt väljas tööl, aga siis ma tahaksin käia Sangaste piires, mitte kusagil kaugemal.» Eri linnade vahel sõitmisest on tal saanud küllalt. «Aga kohapeal on raske midagi leida. Kui midagi pakutaksegi, siis mõtlen, et võtan noorte eest töö ära – nemad peavad siis minema kuhugi mujale.»

Tööst rohkem ihaldab Anu siiski puhkust: «Loomulikult tahaks juba pensionil olla, sest siis saaks ju ka lapselastega rohkem tegeleda. Praegu on pensioniiga juba väga kõrge ja ei tea, kui kõrgele nad seda veel lõpuks tõstavad?» arutleb ta, et tema ema jäi pensionile 55-aastaselt. «Vahel tundub isegi, et kui ma nüüd pensionile jään, siis äkki õnnestub nii, et saaksin aastas vähemalt ühe reisigi teha. Korjaksin raha, paneksin kõrvale: meil on maal lihtsam, sest saab ise oma kartulit ja porgandit kasvatada. Vähem liha süüa ja siis saab korjata ikka,» usub ta.

Kui miski tekitab temas veel tulevikule mõeldes ebakindlust, on selleks tulevase pensioni suurus. Internetist ta selle kohta andmeid pole leidnud. Igal juhul tunneb ta kummastust, et ametnikud tema pensioniplaanide vastu huvi ei tunne. Ta meenutab, et soovis oma dokumente juba pensioniametisse viia: «Öeldi, et tooge need siis, kui olete juba pensionil – küll tagantjärele maksame.»

Eve koju istuma ei jää

Eve näitab oma viimase aja loomingut, kus ta kombineerib vanu esemeid tekstiiliga. FOTO: Ragnar Kruusimaa

Eve Selisaar (62) on viimased 15 aastat töötanud puuetega inimeste tegevusjuhendajana, mis nõuab pidevat kohalolekut ja juhendatavatega tegelemist. See aga jätab vähe aega oma loominguga tegelemiseks, mistõttu plaanib ta mõne aasta pärast koormust vähendada ja võimalusel rajada oma ateljee.

Eve saab pensionile jääda juba vähem kui aasta pärast, olles selleks ajaks 63 ja pool aastat vana. Ta ütleb, et praegune töö talle meeldib, kuna juhendades puutega inimeste tegevusringi puutub ta iga päev kokku just sellega, mida ta kõrgkoolis õppis – tekstiilikunstiga. Teisalt tunnistab ta, et igapäevane töölkäimine on üksjagu väsitav. Pidev mõttega kohalolek ja aktiivne tegevus on üks pool põhjustest, mis igapäevast väsimust suurendab. Teise poole moodustab igapäevane kodu ja töökoha vahet sõitmine. Eve elab Keilas ja liigub nii rongi kui bussiga, kulutades sellele iga päev ligi kaks tundi. «Bussis loksumine – see on selle tööpäeva kõige väsitavam osa,» tunnistab ta.

Tööl tegevusringi juhendajana on palju plusse, nagu kolleegid ja juhendatav grupp, aga ka stabiilne palk. Eve usub, et vabakutselisena ei tuleks ta isegi ots otsaga kokku. Samas – nii mõnigi tema kunagistest õpingukaaslastest on selle tee valinud. Rääkides paarist oma kunagisest kursusekaaslasest nendib ta, et üks juba läks eelpensionile ja teine ootab pensioni.