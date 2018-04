Kaljulaid tutvustas Rahvusvahelise Valuutafondi presidendile Eesti digisaavutusi

Riigipea rõhutas kohtumisel, et inimesed ise on kõige paremad digiriigi vedurid ja riik peab omalt poolt vaid tuge pakkuma, teatas presidendi pressieteenistus.

Kaljulaid selgitas, et Eestis on e-riigi ja digiühiskonna arengut inimesed alati ise suunanud ja riik peab vaid tagama selle turvalisuse. «Ja kui kord juba alustad, siis digist enam tagasiteed ei ole,» ütles riigipea.

Samuti oli kohtumise üheks teemaks sooline palgalõhe ja nii Kaljulaid kui Lagarde nõustusid, et see on teema, milles tuleb inimeste teadlikkust suurendada.