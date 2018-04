Kaitsevägi teavitab Eesti linnades valjuhäälditest suurõppuse algusest

Kaitsevägi põhjendab aktsiooni sellega, et 2. mail algava suurõppuse Siil ajal on Eesti teedel ja asulates tavapärasest rohkem kaitseväe tehnikat, mis võib tähelepanematuse korral suurendada liiklejate sattumist ohtlikesse olukordadesse. Et tagada õppuseaegne elanike tähelepanelikkus ja turvalisus ning samas harjutada läbi alternatiivkanalitega info levitamist, plaanib kaitsevägi neljapäeval edastada valitud asulates valjuhääldimasinate abil õppusega Siil seotud teadet.