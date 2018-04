«Pealtnägija»: väljamõeldud ekspert koostab fiktiivseid radooniuuringuid, aga ametnikud vaid laiutavad käsi

Radooniohust, mis on suitsetamise järel kopsuvähi teine põhjus, on räägitud palju. Juba kümmekond aastat on radooniuuring Tallinnas uute hoonete püstitamisel lahutamatu osa. Seda üllatavam oli, kui «Pealtnägija» sai vihje liba-radoonimõõtjast.

Kui ajakirjanik Taavi Eilat asja uurima hakkas, tuli päevavavalgele täiesti jabur lugu. Üks on, et mõni šarlatan püüab raha teenida, aga hoopis teine, et ametnikud teavad, et tegemist on fiktiivsete paberitega, aga võtavad need ometi vastu.

Tuhande ametnikuga superministeerium, renoveeritud Kalevi staadion, Magdaleena haigla, peagi valmiv uus Tallinna vangla, lasteaed ja koolimajad – see on vaid väike loetelu hoonetest, mille ehitamiseks anti luba, nagu nüüd selgub, fiktiivsete paberite alusel.

Rohkem kui 120 ebakorrektset radooniuuringut on niigi suurejooneline jama, aga veelgi tragikoomilisem, et eksperti, kes dokumenti justkui allkirjastas, pole olemas. Näib, et aastaid on tegutsenud aferist, kes vahetab rolle nagu sokke ning ei põrka tagasi isegi vägivallaga ähvardamisest.

Peamiselt ehitusekspertiisi valdkonnas tegutsev 41-aastane Marc Vokk jäi esimest korda silma 2012. aastal, kui tehnilise järelevalve ametisse (TJA) laekus mitmeid kaebusi arhitektuuribüroodelt, justkui oleks ta varastanud nende identiteeti. TJA peadirektor Kaur Kajak tõi näiteks ühe korteri renoveerimisprojekti, mille Vokile kuuluv firma Finestum OÜ oli koostanud, aga projekteerijaks oli märgitud kaebuse esitaja ning omaniku järelevalve läbiviijaks samuti isik, kellel ei olndu tegelikult projekti koostamisega mingit pistmist ning ei olnud andnud nõusolekut Finestumi tegevustes osalemiseks.

Probleem selles, et Vokil endal pole vajalikku kvalifikatsiooni ja ta pani teised inimesed nende teadmata paberitesse. Kui TJA algatab rutiinse menetluse selguse saamiseks, järgneb midagi ootamatut. Vokk külvab nad üle päringute, vaiete ja kaebustega. TJA menetlejale kaasnes sellega väga tugev psühholoogiline pinge, sest Vokk survestas ametnikke tegema otsuseid üht või teist moodi ning ähvardas neid ja sekkus ametnike eraellu, et menetlust enda kasuks manipuleerida.

Üks oli ametnike kurnamine, aga veel üllatavam oli järgnev eraviisiline ahistamine ja jälitamine. Näiteks läks ametnik tööst vabal ajal jooksma ning kohtas Vokki, kes talle autoga järgi sõitis. Üks ametnik otsustas pinge tõttu koguni ametist lahkuda.

Kui Vokk ähvardas ühel ametnikul elundid välja lõigata, oli taluvuspiir ületatud ning TJA pöördus oma töötajate kaitseks prokuratuuri. Selgus aga, et TJA polnud ainus kannataja. Üheks selliseks on arhitekt ja Voki endine äripartner Stanislav Popkov, kes tegi 2012. aastal Vokile ühe projekti, aga ei saanud raha ja pöördus kohtusse. Seal mõisteti Popkovi kasuks 8000 eurot saamata töötasu, aga raha asemele järgnes Voki verbaalne pommirahe ja vaimne surve, mis on kestnud juba kuus aastat. Vokk on teinud ka ähvardusi a la «vaata pimedas selja taha».