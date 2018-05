Mikserilt taotletakse Eestisse sissesõidu keeldu kahele Venemaa kohtunikule ja ühele FSB ametnikule

Seitsekümmend üks peamiselt Euroopa Liidus tegutsevat kodanikuaktivisti pöördusid Eesti välisminister Sven Mikseri poole ettepanekuga keelata sissesõit Eestisse kahele Vladivostoki kohtunikule ja ühele FSB ametnikule, kes vastutavad Venemaa kodaniku jurist Dmitri Tretjakovi poliitilise tagakiusamise ja vahistamise eest.

«Jutt käib niinimetatud Magnitski nimekirja täiendamisest, mis võimaldab kehtestada personaalseid viisasanktsioone nende isikute suhtes, kelle kohta on andmeid, et nad on aidanud kaasa välisriigis toimunud raskete tagajärgedega inimõiguste rikkumisele. Antud juhul raske tagajärg seisneb isikult poliitiliste veendumuste eest vabaduse võtmises. Ja pöördumine Sven Mikseri poole on tingitud sellest, et Eesti Vabariik oli esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes Magnitski nimelise seaduse 2016. aastal vastu võttis,» lausus pöördumise üks läkitajatest Euroopa Algatuste Keskuse juhataja Jevgeni Krištafovitš.

28-aastane Venemaa kodanik Dmitri Tretjakov vahistati märtsi lõpus kahtlustusega ekstremistlikus tegevuses läbi interneti, mis seisnes selles, et ta jagas korruptsioonivastases kommuunis, suhtluskanalis Telegram, eksiilis elava Venemaa ajakirjaniku Arkadi Babtšenko postitust hiljuti Venemaal toimunud opositsiooni massilistest protestiüritustest.

Babtšenko tekst on erinevates sotsiaalmeedia kanalites tänagi vabalt kättesaadav, kuid Primorski krai FSB peavalitsus pidas teksti täiendavat jagamist ekstremistlikuks tegevuseks, alustas kriminaalmenetluse ja taotles Dmitri Tretjakovi vahistamist. Vladivostoki rajoonikohus ja hiljem kraikohus nõustusid selle käsitlusega ning kinnitasid vahistamise.

«Meie, pöördumisele allakirjutanud, oleme veendunud, et härra Tretjakovi tagakiusamise tegelik põhjus on tema ühiskondlik tegevus, sealhulgas tegevus poliitiku Aleksei Navalnõi Primorski krai staabi juristina. Seetõttu me taotleme viisasanktsioonide kehtestamist nii tema vahistamist taotlenud FSB uurija Denis Makarenko kui ka rajoonikohtuniku Aleksandr Rybakovi ja kraikohtu kohtuniku Elena Danilochkina suhtes,» lausus Krištafovitš.

«Sellega me soovime näidata inimõiguste rikkumiste toimepanijatele kõikjal maailmas, et nad ei pääse vastutusest ainuüksi seetõttu, et tegutsevad kuskil teises maailma otsas ja kaugel suurtest keskustest.

Iga poliitiliselt motiveeritud kohtuotsus või määrus, mis toob kaasa teisitimõtlejate suhtes raskeid isiklikke tagajärgi, ei jää tähelepanuta ja rahvusvaheliste sanktsioonideta. Selleks see Magnitski nimekiri ongi kunagi loodud,» lisas ta.

Pöördumisele on alla kirjutanud seitsekümmend üks Venemaaga seotud kodanikuaktivisti, kellest enamus pidi poliitilise tagakiusamise tõttu Venemaalt lahkuma ja elavad praegu Euroopas.