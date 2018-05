Jüri Ratas tervitab: Keskerakond on kindlasti valmis tegema koostööd

«Poliitika ei tohi kunagi olla suletud ring, vaid peab olema alati avatud uutele tulijatele, kellel on head mõtted ja värsked ideed. Seetõttu tervitan iga algatust ning iga inimest, kes soovib panustada Eesti riigi arengusse ning inimeste heaolu tõstmisesse. Keskerakond on kindlasti valmis tegema «Eesti 200» poliitilise liikumisega laiapõhjalist koostööd.

Mulle on täna avaldatud manifesti puhul sümpaatne, et algatajad soovivad vaadata mitmeid Eesti poliitika keskseid probleeme vabana senistest dogmadest. Olgu nendeks siis rahvastikupoliitika, maksupoliitika, majanduspoliitika või sotsiaalpoliitika.

Mida rohkem on meil poliitilisi jõude ja üksteisemõistmist, et ei ole olemas ühte ja ainukest kindlat viisi, kuidas meie ühiseid eesmärke saavutada, seda parem. Eesti on meile liiga armas ja Eesti tulevik meile liiga kallis, et saaksime kõikide valimiste eel takerduda samadesse vastasseisudesse või pidada suurtest asjadest rääkides pühaks ühte ainukest tõde. Tarkusest ei lähe keegi lõhki, ütleb Virumaa vanasõna.