Taagepera: Eesti 200 rahuldab ainult inimeste soovi millegi uue järele

Inimesed on tublid. Programm on selline, millele vist iga erakond alla kirjutaks. Sihid on ka sellised, millele peaaegu iga erakond alla kirjutaks. Minu sümpaatia kuulub neile, sest see meenutab väga seda, mille õnge ma ise Res Publicaga läksin.