Liikumine Eesti 200 on kaubamärgina registreeritud juba 2016. aastal

«Täpsus on aus. Täpsuse huvides oleme sunnitud lisama, et liikumist Eesti 200 kujundanud arutelude, seminaride ja töökoosolekute juures ei ole viibinud ühtegi neist tublidest isikutest, kes on alla kirjutanud Postimehes 3. mail ilmunud poliitilisele manifestile «Eesti 200 vajab julgeid eestvedajaid». Meile teadaolevalt ei ole need inimesed kuuldavalt või nähtavalt osalenud ka liikumist Eesti 200 tutvustavatel ja sellega ühinema kutsuvatel üritustel Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Ida-Virumaal. Nõustudes küll sellega, et e-riik Eestis kipub ajale jalgu jääma, teame siiski, et internet ja Google toimib kogu meie riigis ning soovitame seda kasutada ka poliitilise manifesti autoritel. MTÜ Eesti Kultuur 200 ei ole andnud uuele poliitilisele liikumisele kaubamärgi Eesti 200 kasutusõigust,» kirjutavad Summatavet ja Meri allkirjastatud pöördumises.