Ühistranspordikeskused ei taha juulist tasuta transporti kehtestada

Ühistranspordikeskuste esindajad jõudsid teisipäevasel kohtumisel seisukohale, et tasuta ühistranspordi rakendamisega seotud muudatusi ei ole võimalik rakendada piisavalt kiiresti, et olla valmis seni seatud tähtajaks 1. juulil, kirjutavad ühistranspordikeskused pöördumises majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ja maanteeameti peadirektor Priit Sauki poole.

Keskuste teatel on lisaraha suunamine ühistranspordi arendamisse väga vajalik, kuid keskustele tuleb anda sisuline otsustusõigus nii piletihindade kehtestamisel, soodustuste rakendamisel kui ka liinivõrgu ümberkorraldamisel ja tihendamisel.

Pöördumises teevad ühistranspordikeskused ettepaneku lükata piletihinna määramise tähtaegu vähemalt kolme kuu võrra edasi ning enne seda viia määrusesse sisse muudatused, mis võimaldavad keskustel rakendada paindlikke piletihindu ja soodustusi.

Kuni uue süsteemi rakendamiseni soovivad ühistranspordikeskused rakendada seni kehtivaid hindu ja soodustusi.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas aprilli lõpus piletihinnamääruse, mis võimaldab juulist maakondlikel bussiliinidel endiselt senises määras piletit küsida kuid ka tasuta transporti pakkuda. Kui kohalikud ühistranspordikeskused maakondlikus bussiliikluses juulist piletihindu ei langeta, näiteks nullini, siis nad jäävad osaliselt ilma riigieelarves ette nähtud maakondliku ühistranspordi lisarahastusest

Simsoni vastus: ainuisikulist õigust kehtestada bussipileti hind ei saa ühistranspordikeskustel olema ka tulevikus

«Olemasolev määrus annab kõikidele ühistranspordikeskustele võimaluse jätkata tänase süsteemi ja soodustustega ehk teisisõnu keskused küsivad võimalust jätkata vähemalt esialgu tänase süsteemiga ning see on lubatud. Kui keskustel on soov jätkata kolm kuud tänase süsteemiga, siis see on nende valik,» kommenteeris majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ühistranspordikeskuste tänast pöördumist.

Minister toonitas, et on vale väita, et antud teema arutamiseks on liialt vähe aega. «Vabariigi Valitsuse tegevuskavas, mis on kinnitatud juba 22.12.16, on selge sõnaga öeldud, et tänavuse aasta juulikuuks tuleb ellu viia avalike maakonnaliinide tasuta sõidu õiguse ja bussidesse validaatorite soetamise projekt. Antud punkti eest vastutab majandus- ja taristuminister,» selgitas Simson. Samuti on ministri sõnul selle aasta algusest ühistranspordikeskused maanteeameti esindajatega pidevas kontaktis püsinud.

Kui varasemalt on maakonnas kehtestatud hinda pidanud maanteeametile põhjendama maavalitsused, siis nüüd on sama ülesanne kohalikul ühistranspordikeskusel. «Ainuisikulist õigust kehtestada bussipileti hind ei saa ühistranspordikeskustel olema ka tulevikus,» lisas Simson.

«Mis puudutab liinivõrgu ümberkorraldusi, graafikuid ja tihendamist, siis siin arvestatakse väga selgelt kohalike keskuste vajaduste ja taotlustega. Graafikute ja liinivõrgu ümberkorraldus on puhtalt ühistranspordikeskuste küsimus, millesse ministeerium kuidagi ei sekku. Nende ülesanne on graafikud vastavalt vajadustele ümber korraldada. Riigi poolt on liinide tihendamiseks ette nähtud 3,3 miljonit eurot ja võib julgelt öelda, et keskusi ootab ees viimase kümnendi suurim liinide tihendamine,» ütles Simson kokkuvõtteks.

Minister toonitas, et allkirjastatud määrus ei ole keskustele antud «võta või jäta» põhimõttest lähtuvalt. Keskustel on kolm valikut: 1) tasuta sõidu kehtestamine 2) soodsama sõidu tegemine 3) tänaste hindadega jätkamine. «Vaatamata sellele, millise valiku pileti osas maakonnas tehakse, kindlasti saavad keskused ka liinitihenduseks mõeldud raha, mille suurus ulatub 3,3 miljoni euroni. Kellegi jaoks ei saa seis minna halvemaks,» sõnas Simson.