Laaneots Punase väljaku paraadist: rahvusvaheliselt on Putini seltskond isoleeritud

«Mis jäi kohe silma, oli kõrgete väliskülaliste puudumine. Ühel pool istus mingi veteran ning teisel pool keegi tundmatu eraisik. Suuri bosse ei olnud, isegi mitte Putini kõige suuremat sõpra Schröderit (endine Saksa liidukantsler Gerhard Schröder – K.R) polnud kohal. Tundub, et rahvusvaheliselt on Putini seltskond suhteliselt isoleeritud,» rääkis Laaneots.

Putini kõne suuri üllatusi ei pakkunud

«Tema sõnum oli sama paatoslik nagu igal aastal - ainult Nõukogude Liit päästis kogu maailma ja purustas üksinda Kolmanda Reichi. Unustatud olid absoluutselt kõik liitlased – Suurbritannia, USA, Prantsusmaa. Samuti ei mainitud mitte midagi USA abist lendliisi (lend-lease - abiprogramm, mille alusel NSV Liit sai II maailmasõjas USA-lt suure hulga sõja- ja humanitaarabi – K.R) näol ning täielikult oli unustatud see, et liitlased avasid teise rinde. Sellest polnud mitte mingit juttu,» analüüsis Laaneots.

Välja toodi kõige uuem tehnika

Erukindrali sõnul oli esmakordselt näha väga palju soomustatud autosid. «Need polnud soomusautod või soomukid vaid soomustatud autod, näiteks oli toodud kohale täiesti uus arbalett-tüüpi soomustatud auto.» Samuti näidati Venemaa kõige uuemaid tanke T-14. «Millegipärast oli neid paraadil muidugi ainult neli. Mis jäi segaseks oli see, et diktori sõnul kuuluvad need esimese tankiarmee koosseisu. Siiani pole küll mingit informatsiooni olnud, et need oleksid ametlikult relvastusse võetud, kuid peab uurima, kas nüüdseks tõesti on,» rääkis Laaneots.