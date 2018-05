Sikkut: annetuste toel soetatud ravimite maksuvabastuseks ei ole vajadust

«Eesti üheks väärtuseks või plussiks on peetud, et meie maksusüsteem on lihtne, see on olnud pikaajalise tulumaksu puhul või käibemaksu puhul. Meil on vähe erandeid ja asju. Kõikides valdkondades on teemasid ja teenuseid, mille puhul tekib küsimus, kas käibemaks peaks olema madalam kui see standard 20 protsenti,» rääkis Sikkut.