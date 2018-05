Vahetund Postimehega: Igor Mangi juhtumis vastutab ka ajakirjandus

Postimehe uuriva toimetuse juhi Risto Berendsoni sõnul ületati Mangi juhtumis väga rämedat punast joont. «Mul on kahju, et kogu see asi on saanud toimuda kaudselt ajakirjanduse kaassüül. Paljud naised on saanud Igor Mangi (sündinud Smirnov) ohvriks, sest ajakirjandus on talle andnud mingi positsiooni ning seetõttu on neid ohvreid tõesti väga palju. Mul on väga piinlik ning kui see kellelegi midagi loeb, siis ajakirjanduse nimel tuleks selle eest ilmselt vabandada,» rääkis Berendson.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari sõnul on kahetsusväärne, et soolapuhuja on tõstetud praktiliselt arvamusliidri staatusesse, kes on saanud avaldada arvamust nii poliitiliste protsesside üle, kui teinud ennustusi erakondade liidritele. Hussar tõi näitena välja 2015. aasta alguses toimunud kohtumise Mangi ja Savisaare vahel, kus Mang koostas linnale horoskoobi ning märkis, et riik peaks rohkem linna toetama.

«Mangi näol oli ajakirjanduslikus mõttes tegemist tootega ja minu jaoks oli hämmastav, et Mang oli Eesti päevalehe mõjukate edetabelis tõstetud enneolematusse kõrgusesse, 22. kohale. See on minu arust väga ohtlik tendents. Mang tegeles horoskoopide koostamise ja ennustuste tegemisega, seeläbi inimestele millegi lubamisega ning sealjuures tema toote maine ajakirjanduse toel muudkui kasvas,» rääkis Hussar.

Hussari hinnangul omandas Igor Mang tänu ajakirjanduslikule tähelepanule teatavad karismaatilise usuliikumise juhi tunnused. «Tal oli väga suur fännklubi, selles kõiges joonistus välja kultuslik alajoon ja see sai toimuda tänu sellele, et meedia mängis Mangi nii suureks,» lisas ta.

Uuriva toimetuse juht Risto Berendson tõi ajakirjandusliku vastutuse seisukohalt välja tõsiasja, et paljud ohvrid leidsid tee Mangini just läbi Maalehe toimetuse, kelle töötajad kontakte vahendasid. «Mangi looga on ajakirjandus astunud üle piiri. Nagu tuli ka tänases Postimehe loos välja, siis paljud ohvrid on saanud Mangi kontakti läbi Ekspress grupi sekretäri. See on piir, mille ületamist ajakirjanduses peab väga teraselt jälgima. Mingisugust suhete vahendamist ei tohi toimuda,» kommenteeris Berendson.