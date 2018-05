NO99 saalid on seni arvatust veelgi tühjemad

Eile sotsiaalmeedias avaldatud postituses tõdesid teatri NO99 juhid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, et nende teatris on etendustele vabu kohti rohkem kui varasemalt ning et nad tegelevad teatritöö ümber korraldamisega, sest kolmandat aastat järjest kahjumi kandmine oleks NO-le juba liig. Muuhulgas koondatakse töötajaid ja lõpetatakse teatri fuajees kohviku pidamine.