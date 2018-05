Stockholmi Eesti Maja sattus korruptsiooniskandaali

Eesti Maja juhatus eesotsas Mart Nurgaga avaldas valge raamatu, milles selgitatakse eelmise juhatuse möödalaskmisi. Skandaali keskmes on Eesti Maja endine tegevdirektor Tiina Pintsaar, asjaajaja Egert-Tiit Lemmik ja kinnisvarahoolduse ettevõtja Patrick Szutkiewicz, kirjutab Rootsi eestlaste portaal Sverigeesterna.se.

Ülevaatest selgub, et Eesti Maja endise direktori Tiina Pintsaare ja ta raamatupidaja Egert-Tiit Lemmiku tegevuse tulemusena on Eesti Majale tehtud ulatuslikku ja pikaajalist rahalist ning moraalset kahju. Peamist rahalist kasu on tehingutest lõiganud ennekõike Patrick Szutkiewicz, Eesti Maja eelmine kinnisvarahooldaja.