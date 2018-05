Maanteeamet uurib võimalusi Pakri pangalt alla sõitmiste takistamiseks

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat on Õhtulehele öelnud, et vald pöördunus aprilli alguses juhtunud õnnetuse tõttu maanteeameti poole sooviga paigaldada poolsaare tippu piire. Samuti avaldasid nad soovi sealsel teelõigul vähendada sõidukiirust. Saat toonitas, et vallavalitsus suhtub õnnetustesse äärmiselt tõsiselt ja nad üritavad koos teiste ametkondadega mingile lahendusele jõuda.

Pärast mais olnud rannikult alla sõitmist pöördus vald veel kord maanteeameti poole, et leida lahendus, kuidas selliseid õnnetusi ennetada. «Pakri poolsaar on mitu kilomeetrit pikk. Seega pole tõenäoline, et suudaksime kogu ala nii piirata, et sealt alla ei sõidetaks,» lisas Saat.