Yana Toom esitles Keskerakonna eetikakoodeksit

«See on tegelikult hästi lühike dokument, hästi selge - hetkeseisuga on mingi 12 punkti,» kommenteeris Toom, kes sai enda sõnul inspiratsiooni ajakirjanduse eetikakoodeksist. «Väga selgelt on kirjutatud lahti kõikvõimalikud seosed korruptsiooniga ja sellised asjad, kus on meie töögrupi arvates mingid vajakajäämised.»

Toomi hinnangul oleks eetikakoodeksit vaja igale Eesti erakonnale. «Meil on vaja mingit poliitika ülest kokkulepet, et mis on lubatud ja mis ei ole lubatud - kõikvõimalike valijaterühmade vastandamine, lubaduste andmine, mille kohta sa tead, et need pole täidetavad jne - see tuleks välistada meie poliitilisest elust»