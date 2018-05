Video ja galerii: miinituukrid lõhkasid Teise maailmasõja aegseid meremiine

«Maailmas on vähe riike, mille merealadele on Eestiga sarnases koguses lõhkekehi vette sattunud. Seda isegi meid ümbritsevate riikide osas, arvestades, et Läänemeri on ajalooliselt üks mineeritum mereala maailmas,» ütles miinituukrite meeskondade ülem kaptenmajor Gert Soomsalu.