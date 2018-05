Meie Annalisa astub moelavadel Carmen Kassi jälgedes

Annalisa Kesküla on veel lapseohtu kaunitar, kel juba mitu albumit fotodega, millel ta modelli- ja missiüritustel peategelasena.

Imeliste piltide reast üks on tehtud Monacos tänavu kevadel ja räägib lugu päikselise maa lausa jäistest temperatuuridest. Ometi on selles tüdrukus nii palju südikust, et mitte miski peale huulejoone ei reeda pildistamise ajal valitsevaid miinuskraade.

“Sain hakkama, tavaliselt mõtlen pildistamisel hoopis sellest, et ma silmi kinni ei paneks. Mul fotodel juhtub nii,” räägib Annalisa Kesküla. Tüdruk lisab, et kui järele mõelda, siis ega teda väga ei paeluks ka pildistamine ämblikega. Aga ta saaks hakkama, olgu fotosessioon või vee all.

Rõivad, need tuleb kogu oma stiilsuses välja kanda. Seepärast on ka lapsuke fotodel naerusädemeta.

“Kui oled miss, siis pead rõhuma olemusele, aga modellina pead esitlema seda, mis sul on seljas,” selgitab tüdruk.

Selleks et fotodel riietele vunki anda, aitab Annalisat koostöö fotograafiga, samas armastab ta ka ise võimalustega mängida ja neid välja pakkuda. Modellitöö tuleb tüdrukul lihtsalt välja, sest ta on nutikas, kohusetundlik, andekas ja laia silmaringiga. Võib arvata, et tänu sellele on juhtunud nii, et tüdrukute seas, kelle agentuur on üritustele saatnud, on alati olnud ka Annalisa. Ta meeldib meeskonnale, kellega koos töötab, ikka oma energia ja vastupidamise tõttu.

“Mul on Rootsis lemmikfotograaf Nick Susans, tema ütleb alati, et ma olen nagu täiskasvanu,” sõnab tüdruk, kes saab üle ilma kiita oma kohusetundlikkuse pärast, selle pärast, et viitsib ja jaksab tunde ja tunde oodata ning laval särada.

See võib olla nõnda seetõttu, et Annalisa on üles kasvanud oma ema, tantsutreener Anneli Kalamäe trennides. Spordiverd tüdruk lihtsalt ei tunne sõnu “ei viitsi”, “ei saa”. Tuleb minna – ja nii lihtne see ongi.

Anneli ütleb, et modellindus on vaid üks tütre võimete ja oskuste pusle tükkidest.

See on seiklus. Veel on pidu. Ema ja lapse mäng. Lapsepõlv peab olema põnev. Et noorus ei läheks hukka, tuleb teha huvitavaid asju.

Anneli kalamäe, Annalisa ema

“Teda huvitavad veel võimlemine, muusika, tants, loodus ja loomad,” loetleb ta. Lapsevanemana hindab ta seda, et täiskasvanuna on Annalisal olemas baas, kuhu peale kõik muu luua.