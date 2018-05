Ratas arutas Kanada kaitseministriga NATO tippkohtumise ettevalmistusi

Ratase sõnul loodab ta NATO tippkohtumisel näha tugevat ja ühtehoidvat alliansi, kus liitlased jagavad ühiseid kohustusi, lisaks peab Eesti oluliseks lisavägede kiirema liigutamise võimalikuks tegemist ja vägede suuremat valmisolekut, edastas valitsuse pressiesindaja. «Sõjatehnika vajadusel kiirem ja lihtsam liigutamine üle riigipiiride on ka osa Euroopa Liidu kaitsekoostöö tõhustamisest. See on üks koht, kus NATO ja Euroopa Liit saavad teineteist toetada,» sõnas Ratas.