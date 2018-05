Moskva ajaleht: mis on Eesti edu saladus?

Kremli suhes kriitiline Moskva veebiväljaanne Novõje Izvestija toob välja, et Eesti keskmine palk on «ligi 1800 eurot», samal ajal kui keskmine sissetulek Venemaal jääb «500 euro» juurde. (Statistikaameti andmetel oli selle aasta esimeses kvartalis Eesti keskmine palk 1242 eurot ja Rosstati andmetel oli üldine keskmine palk Venemaal mullu 39 000 rubla ehk 554 eurot - toim.)

«Eesti majanduse aluseks on ratsionaalne Skandinaavia mentaliteet, protestantlik tööeetika ja üks madalamaid korruptsioonitasemeid maailmas,» seisab artiklis. Ajaleht kirjutab, et Baltimaadel läheb paremini kui Venemaal ja Venemaale meeldib kritiseerida neid, kellel läheb temast paremini.

«Pärast iseseisvuse taastamist 1991. aastal õnnestus Balti riikidel edukalt Euroopaga integreeruda, samal ajal kui Venemaa jätkab oma n-ö erilisel teel,» kirjutab Novõje Izvestija. «Kõik need aastad on Balti riigid kaotatud aega tasa teinud ja seda on näha nende teedest, nende palgamäärast ja nende tervishoiusüsteemist.»