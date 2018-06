Vaata, kui palju on aastate jooksul Venemaalt eestlasi tagasi saadetud

Igal riigil on õigus kontrollida välismaallaste riigis viibimist ja kohustada neid lahkuma, kui nad ei täida riigis viibimise või elamise nõudeid.

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Merje Klopetsi sõnul toimub välismaalaste tagasivõtmine üldjuhul tagasivõtulepingutes sätestatud korras ning lisaks oma riigi kodanikele aktsepteerivad riigid reeglina ka nende välismaalaste tagasivõtmist, kellele nad on väljastanud kehtiva elamisloa.

Nii on alates 2007. aastast jõus ka Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vaheline tagasivõtuleping, mille alusel on siseministeerium aastate jooksul tagasi võtnud Eesti kodakondsusega või Eesti elamisloaga inimesi, kellel on puudunud alus seaduslikuks viibimiseks Venemaal.