Galerii: president Kaljulaid tunnustas laste ja noorte heaks panustajaid

«Kaitsmine tähendab ka üldisemalt hoolimist, hoolitsemist, armastust. Ja nii on just laste kaitse andnud meile ehk ühe olulisima asja, mis meist inimesed teeb,» lausus president Kersti Kaljulaid täna kantselei roosiaias toimunud «Lastega ja lastele» tunnustusauhindade üleandmisel. «Tänan neid, kes töötavad väsimatult selle nimel, mis ongi kõige olulisem: et hoida neid, kes edaspidi hoiavad meie Eestit,» lisas president Kaljulaid.

«Meie elutee alguse abitus on andnud meile koostööoskuse, sest ilma selleta ei oleks me püsima jäänud. Laps ilma vanemateta ja need omakorda ilma sugulaste, naabrite, kogukonnata ei oleks lihtsalt ellu jäänud. Teate ju – läheb vaja tervet küla, et üks laps üles kasvatada,» ütles riigipea. «Lastekaitsepäev, mida täna tähistame, viitab sõnana vast millelegi, millest ei tahaks lastega seoses esimese asjana mõelda. Kuid me teame, et peab. Ka üks laps, kes vajab kaitset ebaõigluse, ülekohtu, vägivalla eest, on liiga palju.»