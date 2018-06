Kaheksa-aastase poisi õpetus: kui täna on hästi, siis ongi hästi

Tallinna lastehaigla onkoloogiaosakonna juhataja Kadri Saks. Konstantin Sednev

Valus kaotus arstidele

Kirjandusest on teada, et ligi 80 protsenti lapseea kasvajatest on võimalik terveks ravida. «Kuid 20 protsenti on selliseid lapsi, kellega me näeme palju vaeva, ent lõpuks tuleb ikkagi tunnistada, et me ei oska neid terveks ravida,» nendib Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakonna juht Kadri Saks. Need kaotused on rasked ka arstidele.Saks usub, et kaheksa-aastane Sander ei lähe tal kunagi meelest. «Särav laps, minu jaoks on Sander olnud sõbra eest,» ütleb ta.On inimesi, kes usaldavad arsti. Ja on neid, kes ei hakka kunagi usaldama. «Kui sa pead last pikka aega ravima ja lõpuks ikkagi lapse haigusele kaotama, on see kõigile väga raske. Aga kui sellisel pikal teel on kaaslaseks perekond, kus sa saad arutada asjade üle ja tunned, et nad tahavad aru saada ja usaldavad, siis on igasugused raskused ületatavad,» sõnab doktor, kes nimetab Sandrit ja tema peret koostööpartneriteks.«Väiksele patsiendile saab palju rohkem öelda kui suurele patsiendile, lihtsalt peab arusaadavas keeles ütlema,» muigab lasteonkoloog.Kui Sander aastaid tagasi tema juurde jõudis, teati tema haiguse kohta vähem. Ent doktor Saks kahtleb, kas praeguste teadmistega oleks Sandrit kohe algul paremini ravida osatud. Praegu teavad arstid, et anaplastne ependümoom, mis Sandrit vaevas, võibki olla nii agressiivne haigus, et ei taha seni teadaolevale ravile alluda.«Prognoos oleks ehk alguses olnud halvem, aga kas me oleks teda sellepärast ravimata jätnud? Kindlasti mitte!» ütleb ta.Sellest, kui kiiresti meditsiin areneb, räägib ka see, et Sandri haiguse ajal ravi muutus. Ent mitte piisavalt, et muuta väikemehe saatust. Kohe algul oli siiski teada, et Sandri pahaloomuline kasvaja võib tagasi tulla, kuid kaheaastane puhver andis ka arstidele lootust.«Kui me teame, et mingil osal haigetest saadakse hea ravitulemus ja haigus ei tule tagasi, siis on see väärt pingutamist. Kui ka tuleb tagasi, on see pingutamist väärt kasvõi selleks, et aeg oleks pikem, et tuleb mõni uus tarkus või uus ravim, mis muudab kardinaalselt lapse elu.»Doktor Saks toob näiteks neuroblastoomi ehk laste närvirakkude kasvaja. Selle ravi on aastatega tunduvalt efektiivsemaks läinud. Neist, kes varem prognoosi järgi sada protsenti surid, jääb nüüd vähemalt pool ellu. «See on suur vahe.»Sandriga tekkis ka arstis väike lootus. Näiteks siis, kui ta Saksamaale oma viimastele operatsioonidele sõitis. «Lootus on alati, aga ma sain aru, et see on ebareaalne lootus. Ma ei saa öelda, et ma ei lootnud, kui arstid ta Saksamaale kutsusid.»Kõige raskem ongi arstile Saksa sõnul see, kui piir jõuab kätte. «Sa näed, et ravi ei paranda, aga sunnib lapse perest ja kodust eemale haiglavoodisse. Kuidas toetada last ja perekonda, kui pead välja ütlema, et terveks saamiseks ei ole jäänud enam ühtegi ravi?»Sandrit ei ole lihtne unustada, ütleb tema raviarst. «On lapsi, keda sa ei unusta kunagi. See ei tähenda, et ma iga päev nende peale mõtlen. Oluline on, kuidas neile mõelda: kas keskenduda sellele, et ma ei saanud hakkama, või sellele, kui säravad isiksused nad olid. Ka mina pean leppima, et kõiki ei õnnestu terveks teha. Kui oled endaga rahu teinud, siis on eesmärk võimaldada sellisele lapsele võimalikult väärikas, valutu ja turvaline elu lõpp. Anda perele ja lapsele veel aega koguda helgeid mälestusi koosveedetud ajast.»Väikeste kasvajapatsientidega tegelevatele arstidele annavad kõvasti energiat need, kes saavad terveks. Neid on enamik. Näiteks ravitakse leukeemiast terveks ligi 80 protsenti lapsi. Just leukeemiapatsiente on lasteonkoloogias kõige rohkem.«Energiat annavad need haiged, kes tulevad 10–20 aasta pärast ja ütlevad, et elavad hästi, et on terved ja neil on pere. See on see, mis kindlasti aitab meid arstidena,» ütleb Saks.Üle-eelmisel nädalal astus tema juurde toidupoes üks inimene, võttis käe alt kinni ja ütles: «Tere, doktor Saks! Teie vist mind ei mäleta, aga mina olen selle lapse ema, kes oli kunagi teie patsient. Teate, ta on nüüd juba ise kahe toreda lapse isa ja mina olen vanaema.»«See tunne ei lähe kunagi meelest,» sõnab arst.Kas Eesti lapsed haigestuvad kasvajasse keskmisest vähem või rohkem, pole Saksa sõnul teada, sest siin pole selliseid uuringuid tehtud. «Möödunud aastal tähistasime laste hematoloogia ja onkoloogia osakonna rajamisest möödunud 25 aastat ja selle raames vaatasime Eesti vähiregistri andmeid. Selgus, et Eestis haigestub pahaloomulistesse kasvajatesse aastas keskmiselt 56 last.»Kõige väiksema haigestumise aasta oli 2007 (35) ja kõige kõrgema haigestumisega aasta 2001 (76).Lastehaigla onkoloogiaosakonnas tunnevad patsiente nägupidi kolm raviarsti, kes tegelevad ühe lapsega algusest lõpuni. Ent meeskond on palju suurem. «Kui leiame lapsel kasvaja, siis kõigepealt vajame head radioloogi, kes vaatab pilte ja kinnitab diagnoosi, edasi on vaja kirurgi, kes võtaks kasvajast proovitüki või lõikaks selle päris ära. Vajame selle kasvaja õiget diagnoosi ehk tarku kolleege patoloogia, immunoloogia ja geneetika keskustest. Nii mõnegi haiguse vastu vajame edaspidi kiiritusraviarstide abi.» loetleb Saks.Kõige tihedamalt on väikeste patsientidega seotud onkoloogiaosakonna õed, kes elavad ilmselt ka kaotusi kõige raskemalt üle, nendib osakonna juht. «Psühholoogi juures mina käinud ei ole, mind aitab raskel hetkel kõige rohkem kolleegidega rääkimine,» lisab ta.