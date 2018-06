Politsei välimundri tegija valiti lõpuks välja

Politsei- ja piirivalveameti logistikabüroo tehnika- ja varustustalituse juht Argo Länik sõnas, et raamleping Proflinega sõlmiti pärast positiivse otsuse saamist vaidlustuskomisjonist, teatas politseiamet. «Mitmete vaidlustuste tõttu võttis kogu hankemenetlus planeeritust rohkem aega. Sellele vaatamata on PPA’l nüüd olemas leping ning kindlus, et uus välivorm tuleb,» sõnas Länik.