POSTIMEHE STUUDIO Reps ja Ligi ühte meelt: idee ei ole saata kõik lapsed sundkorras lasteaeda

Ministri sõnul peab omavalitsuse kohustus olema leida üles lasteaiaealised lapsed ja kaardistada, kus need lapsed on. Kui laps elas näiteks enne kooli välismaal, siis ei saa kuidagi kohustada vanemaid tuua oma laps kodumaale lasteaeda.

Keskerakonda kuuluv Reps lisas, et kui vanem peab otstarbekaks hoida oma last enne kooli kodus ja pakkuda talle koduõpet, ei saa seda vanemale keelata.

Opositsiooni kuuluv reformierakondlane, endine haridusminister Jürgen Ligi on Repsi algatuse poolt, kuna ta leiab, et lapsele on hea, kui ta enne kooli omasugustega kokku saab. Ligi nentis, et kooliga kohanemine on osa laste jaoks probleem ja eelkõige on tegemist selliste lastega, kes ei ole enne kooli lasteaias käinud.