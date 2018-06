Aktiivsest poliitikast taandunud Toobalile terendab uus krimiasi

Väldib selgitamist

Ettekirjutuse keelatud annetusena käsitletava 110 100 euro maksmiseks riigieelarvesse tegi ERJK Keskerakonnale mullu veebruaris, kuid erakond pöördus selle vaidlustamiseks kohtusse. Detsembris jättis Tallinna halduskohus Keskerakonna kaebuse rahuldamata, märkides oma otsuses, et partei pole tõendanud, et kontolt välja võetud raha jõudis kassasse ning et sama raha jõudis hiljem sularaha sissemaksetega erakonna teisele pangakontole. Seega tuleb sisse makstud 110 000 eurot lugeda teadmata päritoluga keelatud annetuseks (vt skeemi). See otsus pole veel jõustunud, sest Keskerakond kaebas selle edasi ringkonnakohtusse.