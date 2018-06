Kaitseministeeriumi soov teeb Eestist haruldase riigi maailmas

Kaitseministeeriumi muudatust tutvustanud riigikogu liikme Raivo Aegi sõnul on piirvanuse kaotamine vajalik, et piirvanuse täitumisel ja enne vanaduspensioniea saabumist inimesed ei satuks lihtsalt lageda taeva alla. «Otstarbekas on see piirvanus kaotada, et anda võimalus teenida üldise vanaduspensioniea saabumiseni, et pikalt riiki teeninud kaitseväelastel ei tekiks trotsi riigi suhtes, kui mingist hetkest öeldakse, et nad ei ole enam kõlblikud, nad ei ole suutelised riiki teenima ja saadetakse lihtsalt erru, ilma mingeid täiendavaid kompensatsioonimeetmeid maksmata,» selgitas Aeg kaitseväeteenistuse seaduse teisel lugemisel.