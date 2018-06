Valitsus arutab ministrite arvu vähendamist

Eelnõu järgi tuleks muuta valitsuse seaduses valitsuse liikmete arvu ülempiiri, tetas valitsuse pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile. Muudatuse tulemusena oleks valitsuse liikmete arvu ülempiiriks 12, kehtiva seaduse kohaselt on ülempiiriks 15.

Seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärk riigi valitsemise kulude kokkuhoid seoses valitsuse liikmete ja nende nõunike arvu vähendamisega. Samuti ministeeriumide juhtimise selgemaks muutmine, jättes igasse ministeeriumisse ühe ministri ametikoha. Samuti soovitatakse eelnõus liita keskkonnaministeerium ja maaeluministeerium.

Justiitsministeerium teeb ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ministeerium märgib, et valitsuse koosseisu arvulises piiramises ja kolme ministri palga säästmises seisnev muutmis ettepanek on formaalse iseloomuga ja ei kaalu üles sisuliselt töövõimelise valitsuse moodustamise vajadust. «Oluline ei ole valitsuse liikmete arv, vaid et valitsus oleks ühtne ja töövõimeline.»