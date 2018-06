Liikluseeskirju rikkunud juhile otsa sõitnud bussijuht jäi kohtus süüdi

Bussijuht leidis, et pole liiklusnõudeid rikkunud, sest Peugeoti autojuhi käitumine sedavõrd etteaimamatu, et õige kiiruse või pikivahe valimise võimalust ei tekkinudki.

Pärnu Maakohus leidis, et pikivahe hoidmise kohustus jäi bussijuhil siiski täitmata, kuid tänasel kohtuistungil tühistas politsei- ja piirivalveameti tehtud otsuse ning lõpetas bussijuhi suhtes väärteomenetluse, kuna ta on varem karistamata, tema süü ei ole suur ja väärteomenetluse jätkamiseks avalik huvi puudub.

Kohus märgib, et nii kesklinnast kui Riia poolt tulles on enne vastavaid ristmikke liiklusmärk märk 411 ehk «Kohustuslik sõidusuund otse», see ei nähtu aga Henno tn ja Suur-Posti ristmike asfaldi märgistustest, mis on seega vastuolus antud liiklusmärgiga.