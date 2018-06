Südamlik lugu: ema otsib inimesi, kes aitasid tema koeral ja tütrel Tartust Hiiumaale jõuda

Susani taga istunud reisija ja tema kaaslane olid aga lapse muret märganud ja hakkasid täiesti omal algatusel tema probleemi lahendama. Abivalmid võõrad helistasid naise sõnul Tallinna bussijaama, palusid Hiiumaa bussijuhil oodata ja Tartu bussijuhil võimalusel natuke kiiremini sõita. «Laps isegi ei teadnud, et teda aidatakse,» kirjeldas Leidt, kuidas tütar arvas alguses, et äkki see inimene läheb ise Hiiumaale ja helistab selle pärast.