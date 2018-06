1800 kutsealust alustab järgmisel nädalal ajateenistust

Suvine ajateenistusse kutsumine on arvuliselt suurim ja 11-kuulisele väljaõppele asuvad valdavalt gümnaasiumi või kõrgkooli lõpetanud noored, kellest saab kaitseväele tubli täiendus allohvitseride, aga ka autojuhtide näol.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on aasta 40. nädalal – 1.,2. ja 3. oktoobril.

Sõduri baaskursus läbib uuenduskuuri

Sel nädalal osales pea 50 tegevväelast ning jaanuarikutse ajateenijat kõikidest 1. jalaväebrigaadi allüksustest Kalevi jalaväepataljoni korraldatud kahepäevasel instruktorite koolitusel, et uue programmi järgi ajateenijatele antav baasväljaõppe oleks brigaadi erinevates allüksustes võimalikult ühtne.

Kalevi jalaväepataljoni väljaõppejaoskonna ohvitseri leitnant Rene Kogeri sõnul on uue programmi ülesehituse märksõnaks loogilisus – väljaõppes liigutakse lihtsamalt keerulisemale, kergemalt raskemale, üksikoskuste omandamiselt tegevusteni meeskonna koosseisus. «Me oleme välja võtnud need teemad, mida üksikvõitleja tasemel vaja ei lähe, nagu näiteks, meeskonnarelvad, A-kategooria lõhkamine, jao toimimise põhimõtted ning pannud rõhku sõduri universaalsetele oskustele, mida läheb vaja kõikide erialade juures,» ütles leitnant Koger ja lisas, et uus õppekava viis miinimumi ka klassitundide arvu.