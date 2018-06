Valga vald soovib sünnitusosakonda ja ühisrahastust Lätiga

Avalduses juhiti tähelepanu riigikogu sotsiaalkomisjoni tõdemusele, et Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine on ebapiisavalt ette valmistatud. «Samuti leiti, et kohalikele elanikele ei ole jaotatud sünnitusosakonna sulgemise kohta piisavalt infot ning neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise otsuse langetamisel. Valga Haiglal on seni välja töötamata turvalised alternatiivsed lahendused abivajajatele ning tegemata on teavitustöö, kuidas Valga piirkonna sünnitusabi vajajad alates 1. juulist tegutsema peaksid,» seisis avalduses.