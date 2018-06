Intervjuu: PPA avab passijärjekordade leevendamiseks Tallinnas uue teenindussaali

Juba teist nädalat on võimalik jälgida veebist politsei- ja piirivalveameti kodulehelt reaalajas, milline on hetke järjekord teeninduspunktides üle Eesti. Soovitan enne dokumendi taotluse esitamist või dokumendile järele minekut vaadata, politsei kodulehelt, kui palju inimesi ees on. (Anvelt vaatas intervjuu tegemise ajal arvutist järjekordade pikkust. Kui Tallinnas Tammsaare tee ja Pinna tänava teeninduspunktides oli sel ajal järjekorra pikkus üle tunni, siis näiteks Kuressaares oli ootel kaks inimest ja ooteaeg oli seitse minutit).

Kui dokumenti juba teed, siis võid öelda, et tahad selle kätte saada mujal. See on juba PPA korraldada, kuidas nad selle dokumendi pärale toimetavad.

Miks on järjekorrad üldse tekkinud?

Peamine põhjus on selles, et viisade, elamislubade ja lühiajaliste tööle registreerimiste arv on suurenenud 3-4 korda. Eelmisel aastal ei osanud keegi prognoosida tööjõuturule sellist survet. See on pannud teeninduspunkidele pinget peale. Asi on selles, et seni on kõik välismaalasi puudutavate dokumentide vormistamine toiminud füüsilise kontaktiga. Ma andsin korralduse viia selliste dokumentide vormistamine elektroonilisse keskkonda, mis toob teeninduspunktidesse leevendust.

Ka on tulemas teeninduspunktidesse uued kabiinid, et inimene ei peaks enam teenindaja juures raiskama aega sõrmejälgede andmisele. Samas kabiinis, kus saab teha dokumendi jaoks pilti, saab edaspidi anda ka sõrmejälgi. Loomulikult ei ole kõik inimesed aparaatidega suheldes võrdväärselt nutikad, kuid aparaat peaks inimesi samm-sammult juhendama ja teada andma, kui kõik protseduurid on edukalt tehtud.

Kas dokumentide väljastamist saaks muuta lihtsamaks, et inimene ei pea selleks ise füüsiliselt teeninduspunkti minema?

Kindlasti peab olema isiklik kontakt, et vaadata inimese vastavust väljastatavatele dokumentidele. Sellest ei pääse üle ega ümber. On olnud kriitikat, et miks saab riik saata inimesele juhiloa posti teel, aga ID-kaarti mitte. ID-kaardi puhul on palju suurem identifitseerimise areaal ehk inimesed tuvastavad end ju selle kaudu. ID-kaart annab identiteedi piiriületuseks ja oma digitaalse allkirja andmiseks. Isik tuleb dokumendiga kindlasti kokku viia ja seda peab tegema riigi esindaja, kes võtab vastutuse, et ta annab Juhanile Juhani dokumendi. ID-kaarti ei saa võrrelda juhiloaga. Juhiluba on dokument, mida me ei pea otseselt kaasas kandma. Samal põhimõttel võib postiga saata rahvusvahelist haigekassakaarti. ID-kaart koos kõigi oma PIN-koodidega on teine asi.

On olnud juttu ID-kaardi kättetoimetamisest kullerteenuse abil, mis on sellest saanud?

Me uurime praegu, kui suur turg kullerteenusele oleks. Kullerteenus oleks inimesele lisatasu eest ja kui inimene on valmis maksma, siis me võime tuua ID-kaardi inimesele kontorisse kätte, ka näiteks Postimehe toimetusse. Me teeme dokumendiväljastuskohtades praegu küsitlust, et kui palju inimesi oleks teoreetiliselt nõus maksma mingit lisatasu selle eest, et dokument tuuakse talle kätte.