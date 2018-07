Isamaa tahab lasteaedadesse ja põhikoolidesse eestikeelset õpet

«Praegune olukord, kus me oleme maksumaksja raha eest üles kasvatanud Eestis uue venekeelse põlvkonna, kes ei valda piisavalt eesti keelt, on nende inimeste võimaluste piiramine ja inimõiguste rikkumine. See on ka oht Eesti riigi julgeolekule, majanduslikult koormav ja eesti kultuuri levikut pidurdav,» kommenteeris Seeder.