Noored naised tahavad regatil isadele säru teha

Kuna naiskonna jaht kuulub soomlasele, võistlevad eestlased nüüd hoopiski Soome lipu all. «Puhtalt formaalsuse küsimus,» selgitas Luik. Sealjuures tunnistavad nad, et ega see jahi kordategemine lihtne olnud ning vahel tuli appi kutsuda ka lähedased. «Olen ülitänulik kõikide tüdrukute isadele, kes on aidanud kaasa mõelda,» sõnas Luik. Purjetaja sõnul hakkavad nad selle jahiga jõudma lõpuks sinnamaale, et saavad ka purjetamise sisulisemale poolele mõelda. «Siiamaani on iga väina sõit olnud selline, et me ehitame midagi, ja esimesel aastal oli viimase hetkeni mu isa pardal,» selgitas Luik.