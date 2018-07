Galerii: tunniga tabati sadakond autoroolis telefoniga rääkijat

Sel aastal on tõenäoliselt roolis telefoniga tegelemise tõttu hukkunud liikluses juba neli ja viga saanud kaks inimest, näitavad politsei- ja piirivalveameti andmed. Võrdluseks – purjus juhi süül on tänavu liikluses elu kaotanud viis inimest. Kokku on kuue esimese kuuga liikluses hukkunud 39 inimest.