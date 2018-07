Piirivalve tabas salaja üle piiri hiilinud kaks palestiinlast

Kaks dokumentideta meest peeti kinni kella 11.30 paiku Setomaa vallas Koidula-Võmmorski maantee kolmandal kilomeetril Eesti-Vene kontrolljoone lähedal. Enda sõnul on mehed 28-aastased palestiinlased.



«Lähiaja prognoos näitab, et surve piirile võib kasvada veelgi, sest seoses jalgpalli MMiga on Venemaale tulnud inimesi, kes võivad end fänniks nimetades püüda illegaalselt Euroopasse pääseda,» märkis Piusa kordoni juht Valmar Hinno.



Kuna ühe mehe tervislik seisund oli halb, viidi tema täiendavateks uuringuteks haiglasse. Pikemat haiglaravi ta ei vajanud, kuna tervislik seisund taastus ja mõlemad mehed on uurimistoimingute ajal ajutiselt Võru arestimajas.