Postimees Helsingis: kohalik on mures, et Trump müüb USA Venemaale maha

«See ei ole üldse loogiline!»; «See on natuke imelik»; «See on meile suur au» - tundub, et Putini ja Trumpi kohtumine tekitab soomlastes segaseid tundeid.

Kuigi suurem osa Postimehega vestelnud kohalikest ei mõistnud täpselt, miks suurte riigipeade kohtumine just Helsingis aset leiab, oli nii mõnelgi neist kohtumise üle hea meel, sest tegemist on hea reklaamiga Soomele.

Helsingis elav ameeriklane Michael võrreldes soomlastega oma tundeid aga tagasi ei hoidnud. «Ma arvan, et see on täiesti kohutav,» sõnas Michael, kelle sõnul peaksid riigipead kohtuma neutraalsemal pinnal.

Küll aga leidis ameeriklane, et Trump naudib kohtumist Putiniga rohkem, kui teiste maailma liidritega, sest nad on mõlemad korrumpeerunud ja sobivad hästi kokku. «Ma muretsen, et meid röövitakse paljaks, kogu riik müüakse Venemaale,» kommenteeris Michael.