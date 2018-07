Saaremaal käib suure keskkonnareostuse likvideerimine

Reostunud pinnasest sõelutakse välja kivid ja need lähevad tagasi maapinda, kuid ülejäänud saastunud aines antakse üle jäätmekäitlusettevõttele AS Epler & Lorenz. Ettevõtte juhataja Janis Lorenzi sõnul veetakse saastunud pinnas, mida eeldatavasti on umbes 5000 kuupmeetrit, Tartusse. Osa pinnasest läheb biokäitlusse, tugevalt reostunud pinnas aga põletatakse ohtlike jäätmete põletustehases.