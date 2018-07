Minister käsib haige- ja töötukassa nimevahetuskulusid kärpida

Viinis Euroopa Liidu tööministrite kohtumisel viibiva Sikkuti sõnul on nimevahetus vaid üks aspekt mõlema asutuse ülesannete muutumises. Küll aga mõistab ta avalikkuses tõstatunud pahameelt.

«Arutame nõukogudes, kuidas edasi minna. Nimevahetuse summad ei tohi muidugi ulmeliseks kujuneda,» märgib Sikkut. Minister lisas, et tähtsam on arutada selle üle, milliste organisatsioonidena me töötukassat ja haigekassat tulevikus näha soovime.