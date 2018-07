Nädalavahetus tuleb soe, aga paugub äike ja sajab hoovihma

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma, äikesevõimalus on suurim Kesk- ja Ida-Eestis, seejärel mandri lääneosas ning saartel. Puhub nõrk põhjakaare tuul, äikese all on tugevate tuulepuhangute oht. Õhutemperatuur on 23 kuni 27, rannikul kohati 20 kraadi.

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.



Pühapäeval eemaldub madalrõhkkond vööndina Eesti idapiiri taha, vihma ja äikese tõenäosus on veel Ida-Eestis. Tuul pöördub läänekaarde ja on öösel nõrk, kuid äikese korral on tugevate tuulepuhangute oht, päeval läänekaare tuul veidi tugevneb. Vahelduv pilvisus, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 23 kuni 28 kraadi.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.