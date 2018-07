Põrgukuumus laskub nädalavahetusel üle Eesti

Eesti kuumarekordid on ohus, hoiatab riigi ilmateenistus. Laupäeval ja pühapäeval jõuab Eestisse väga soe õhumass, milletaolist eksib põhjamaadesse harva. See võib kõlada rõõmusõnumina suvitajatele, kuid paljudel põdurama tervisega inimestel on ees päevad täis piina.